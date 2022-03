Evacuatiebevel voor bijna half miljoen Australiërs vanwege overstromingen

videoBijna een half miljoen Australiërs in de deelstaat New South Wales zijn opgeroepen hun woongebied te verlaten. De evacuatiebevelen zijn afgegeven vanwege grote overstromingen als gevolg van hevige regenval aan de oostkust. Door het noodweer zijn al dertien doden gevallen.

De oostkust van Australië wordt al sinds eind vorige week geteisterd door zware regenval. Door de overstromingen zijn gebieden onder water komen te staan en zijn huizen weggevaagd. Op sommige plekken is in een week tijd wel een meter regen gevallen. Daardoor zijn rivieren buiten hun oevers getreden of door dijken heen gebroken, waardoor steden zijn ondergelopen. Op plekken waar het droog is, zijn geïmproviseerde evacuatiecentra ingericht in basisscholen en recreatiecentra.

Negen mensen stierven in de deelstaat Queensland en vier in New South Wales, waar ook Sydney onder valt. In de stad Lismore (New South Wales) zijn de lichamen van drie ouderen gevonden in onder water gelopen huizen. In het centrum werd de lichaam van een vierde slachtoffer gevonden. De verwachting is dat het dodental verder oploopt.

Volledig scherm Luchtfoto van onder water gelopen gebieden in New South Wales © AFP

Tienduizenden mensen zijn vanwege het noodweer geëvacueerd. De autoriteiten hebben inmiddels voor 62 gebieden rond Sydney een evacuatiebevel afgegeven. Het gaat dan om bijna 500.000 inwoners.

De onweersbuien in Queensland en New South Wales houden intussen aan. Die gaan gepaard met hevige regen, harde wind en mogelijk hagel. Sydney en omgeving kunnen te maken krijgen met ‘levensbedreigende’ overstromingen. De miljoenenstad heeft volgens meteorologen te maken met de natste zomer in dertig jaar.