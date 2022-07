Evacuatie van duizenden mensen op campings bij bosbrand in Zuid-Frankrijk

met VideoAls gevolg van een bosbrand in Zuid-Frankrijk zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bosbranden in het Franse departement Gironde hebben al 1400 hectacre bos in as gelegd. Ter vergelijking: dat zijn ruim 900 voetbalvelden.

Uit voorzorg werden vijf campings, ten westen van Bordeaux, ontruimd. Plaatselijke media meldden dat 5000 tot 6000 mensen hun spullen moesten pakken. De bosbrand ontstond door een auto met pech die in brand vloog. Op een andere plek in het departement, ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Bordeaux, woedt ook een bosbrand. Daar zijn vijfhonderd bewoners van twee dorpen geëvacueerd.

Extreme hitte

Het is extreem heet in Zuid-Frankrijk op het moment. Komende dagen worden tempraturen verwacht tot 40 graden in onder meer Bordeaux. Volgens het Franse weerstation Météo France zullen de warme temperaturen zeker tien dagen aanhouden.

Niet alleen in Zuid-Frankrijk is het heet. Wie komende week op vakantie gaat naar het Middellandse Zee-gebied, moet rekening houden met hitte van 35 tot meer dan 40 graden Celsius.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wie komende week op vakantie gaat naar het Middellandse Zee-gebied, moet rekening houden met hitte van 35 tot meer dan 40 graden Celsius. In de binnenlanden van Spanje en Portugal wordt het nog warmer, met uitschieters tot 47 graden. En ook in ons land kunnen we ons opmaken voor een hete periode, al verwacht Weerplaza dat het niet zo warm wordt als sommige buitenlandse weerbureaus voorspellen.

Spanje

In sommige regio's in Spanje geldt al een weeralarm voor extreme hitte. In Sevilla is het momenteel zo'n 43 graden en in hoofdstad Madrid een graad of 40. Tot en met het weekend blijft het zo heet, en daarna koelt het hoogstens af tot net onder de 40 graden.

Volledig scherm Het strand van Malvarrosa in Valencia. De komende dagen wordt het ook hier zo'n 40 graden. © ANP / EPA

Een heteluchtfront vanuit Noord-Afrika zorgt voor een tweede hittegolf van het jaar in het land en die kan nog een tiental dagen aanhouden. ,,Het wordt een van de drie langste hittegolven in Spanje sinds 1975”, stelt een woordvoerder van het Spaanse weerbureau Aemet.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm De hittekaart van Europa, van dinsdagmiddag 17.00 uur. © Weerplaza

Portugal

In Portugal is het iets koeler, maar wordt er wel meer gewaarschuwd. In hoofdstad Lissabon, waar momenteel veel toeristen zijn, is het met 35 graden zeer warm. Mensen proberen er zich koel te houden aan het strand en met ijsjes.

Voor nagenoeg het hele gebied ten noorden van Lissabon geldt weercode rood vanwege de aanhoudende hitte en kans op branden. Er zijn gisteren inwoners van meerdere plaatsen geëvacueerd na oplaaiende bosbranden. Aangewakkerd door een verzengende hitte en harde wind zijn er weer branden uitgebroken op plekken waar onlangs de verwoestende vuurzeeën onder controle leken. Er zijn ongeveer 1300 brandweerlieden ingezet, plus ruim driehonderd voertuigen en een tiental vliegtuigen en helikopters.

De plaatsen die gevaar lopen liggen ongeveer 100 kilometer ten noorden van de Portugese hoofdstad Lissabon. De autoriteiten spreken van extreem felle branden. Sinds donderdag zijn al dertig lichtgewonden geteld. Een tiental huizen raakte beschadigd. In 2017 veroorzaakten bosbranden in het Zuid-Europese land ruim honderd doden.

Nederland

Ook bij ons wordt het warm de komende tijd. De hitte uit het gebied rond de Middellandse Zee wordt hierheen geblazen. Na deze eerste warme dagen, met temperaturen net onder de 30 graden, wordt het in het weekend eerst even koeler. Maar na het weekend krijgen we een paar zeer warme dagen, met dinsdag als uitschieter. Dan wordt het naar verwachting van Weerplaza weer boven de 30 graden.

Sommige Amerikaanse weerbureaus voorspellen dat we hier te maken krijgen met temperaturen van 35 of zelfs 40 graden, maar dat noemt het Nederlandse weerbureau Weerplaza niet realistisch. Daarvoor is het hier te droog. De hitte kan nog wel een tijdje aanblijven. Veel modellen voorspellen tot in de eerste weken van augustus een warme periode. Het blijft daarbij ook een stuk droger dan gemiddeld in deze tijd van het jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: