Evacuatie Nederlanders uit Soedan nu niet aan orde, ambassadeur belooft: ‘Wij laten jullie niet in de steek’

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel hebben de Duitse strijdkrachten tevergeefs geprobeerd hun burgers uit Soedan te evacueren. Er waren in het geheim drie vliegtuigen richting Khartoem gestuurd, maar de operatie werd afgeblazen vanwege gevechten in de buurt van de luchthaven. Een bestand van 24 uur dat dinsdagavond moest ingaan, werd vrijwel direct geschonden.



Er wordt naar alle opties gekeken om Nederlanders uit Soedan te krijgen. ,,Nederland bereidt zich actief voor op alle scenario’s, in nauwe samenwerking met onze internationale partners. Wij laten jullie niet in de steek’’, verklaarde Van Dueren in een bericht aan de Nederlanders in het Noordoost-Afrikaanse land.