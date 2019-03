Europese Volkspartij zet Hongaarse premier Viktor Orbán buitenspel

Nieuw-Zee­land blaast concerten oud-zan­ger Pantera af om oude racisti­sche uitingen

13:50 Voormalig Pantera-zanger Phil Anselmo is volgende week niet welkom op podia in Nieuw-Zeeland vanwege racistische uitingen in het verleden. Optredens die de metalartiest zou geven met zijn huidige band The Illegals, in Christchurch en Auckland, zijn geannuleerd. De concertzalen zien zijn komst niet zitten na de terreuraanslag op twee moskeeën in Christchurch.