Europese Unie beschuldigt Rusland van cyberaanvallen

Lavastroom op La Palma stilgeval­len, maar vulkaan blijft gevaarlijk spuwen

23 september Een van de twee lavastromen die is ontstaan door de vulkaanuitbarsting op het Canarische Eiland La Palma is stilgevallen. De tweede lavastroom beweegt langzaam en zal zeker niet vandaag of morgen de zee bereiken, aldus de autoriteiten op een persconferentie. Daarmee is het gevaar nog niet geweken.