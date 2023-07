Europese politieoperatie tegen omgebouwde nepwapens: 80 arrestaties, onder andere in Nederland

In een grootschalig Europees politieonderzoek naar de handel in tot vuurwapens omgebouwde alarmpistolen, zijn bijna 800 wapens in beslag genomen en 80 verdachten gearresteerd. Dat melden de Britse en Spaanse politie, die de operatie leidden.

De operatie genaamd Diana/Vizardlike (dekmantel) duurde vier jaar en ging gepaard met arrestaties in negen Europese landen: het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Zweden, Italië, Zwitserland, Griekenland, België, Roemenië en Nederland.

De arrestatie in ons land vond in juli 2021 plaats in Rotterdam, melden Spaanse media op basis van informatie van de Guardia Civil. Het ging om de manager van twee bedrijfjes die in totaal 23 wapens in Spanje bleek te hebben verworven. Tijdens de doorzoeking van zijn woning en de bedrijfspanden werden zeven vuurwapens in beslag genomen, waarvan één verstopt zat in de dubbele bodem van zijn auto. De man, die volgens de Spaanse politie te boek stond als een gewelddadige radicaal, bleek ook in het bezit te zijn van boksbeugels en runde een clandestien laboratorium voor de productie van cocaïne en hasj.

Een deel van de in Spanje in beslag genomen wapens.

Verenigd Koninkrijk

De meeste arrestaties (74) vonden plaats in het Verenigd Koninkrijk, waar ook 703 wapens in beslag werden genomen. In twintig gevallen ging het volgens het nationaal anti-misdaad agentschap (NCA) om daadwerkelijke of beoogde vervaardiging, ofwel de ombouw van nepwapens. In elf gevallen waarbij vuurwapens in beslag werden genomen, bleken die wapens naar mensen met psychische problemen te zijn gestuurd. In zeven gevallen ging het om mensen met extremistische opvattingen of mensen die een potentiële terroristische dreiging vormden.

In vier gevallen waren er duidelijke aanwijzingen voor doorlevering van vuurwapens. In andere gevallen was er een link naar de levering van drugs (4) en naar explosieven (4). In één geval werd een machinegeweer in beslag genomen bij de koper van een nepwapen. Een van de zwaarste gevallen betrof een man bij wie 26 vuurwapens werden gevonden waarvan sommige zelfs opgeslagen lagen in de slaapkamer van zijn driejarig kind.

Replica’s van vuurwapens mogen in sommige Europese landen legaal worden verhandeld, maar in het Verenigd Koninkrijk is het bezit of importeren ervan illegaal. De populariteit van dit soort wapens is volgens de NCA zorgwekkend in het Verenigd Koninkrijk (VK), waar meer dan 40 procent van de bij criminele handelingen gebruikte vuurwapens van oorsprong niet-dodelijk is, zoals alarmpistolen. Ze worden in het buitenland gefabriceerd, later omgebouwd of gereactiveerd tot echte vuurwapens en gebruikt bij gewelddadige acties zoals de 445 schietpartijen met 23 doden die vorig jaar in het VK werden geregistreerd.

Spanje

Het grootscheepse onderzoek begon in 2019 toen de guardia civil en de Britse NCA criminelen in het vizier kregen die illegale wapens leverden op de Europese markt, waaronder in Spanje. Om aan vuurwapens te komen, bestelden ze bij geautoriseerde instellingen en onlineplatforms alarmpistolen of wapens voor het afvuren van losse flodders die daarna werden omgebouwd tot dodelijke vuurwapens die munitie en projectielen konden afvuren. De nepwapens zijn bij criminelen niet alleen populair vanwege de ombouwmogelijkheid maar ook omdat ze goedkoop zijn en lijken op echte vuurwapens, wat de alarmpistolen geschikt maakt om mensen mee te intimideren of bedreigen.

De inlichtingendienst van de Spaanse politie besloot vervolgens bijna tweeduizend wapenverkopen aan buitenlandse burgers te analyseren en speelde de informatie over verdachte aankopen door aan Europol en de politie in de landen waar de kopers verbleven. De wapens bleken te zijn verkregen door inwoners van verschillende Europese landen, voornamelijk Britten. Ze gebruikten fictieve identiteiten, valse adressen of gestolen virtuele betaalmiddelen.

De informatie leidde uiteindelijk naar 150 leveringen en de inbeslagname van meer dan 760 wapens in de negen landen. Veel van die wapens waren al omgebouwd tot dodelijke vuurwapens en geïntroduceerd in het criminele circuit. Bij de huiszoekingen werd ook munitie in beslag genomen, chemische basisproducten die kunnen worden gebruikt als explosieven, ontstekers, geluiddempers en machines om wapens te manipuleren of te transformeren.

Het onderzoek lag mede aan de basis van nieuwe wetgeving in Spanje waarin strenge voorwaarden worden gesteld aan de verkoop van deze nepwapens.

Een van de in beslag genomen vuurwapens.

Een omgebouwd alarmpistool met een geluidsdemper.