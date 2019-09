Europese politici sturen Oekraïne brandbrief over MH17-verdachte

Fanatieke ‘homogene­zer’ komt na 20 jaar zelf uit de kast

13:33 McKrae Game, een 51-jarige Amerikaan die in de Verenigde Staten al twintig jaar op christelijke grondslag controversiële therapieën geeft om homo’s, lesbiennes en transgenders te ‘genezen’ van hun geaardheid of gedachten over geslachtsverandering, is opmerkelijk genoeg nu zelf uit de kast gekomen. De ooit bloedfanatieke ‘priester’ biedt in een uitgebreid bericht op Facebook zijn nederige excuses aan. ,,Vergeef me alsjeblieft.’’