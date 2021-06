Europese Commissie neemt stappen tegen Hongarije om anti-homowet: ‘Een schande’

Von der Leyen liet zich vanmorgen in stevige bewoordingen uit over de anti-homowet in Hongarije, die onder meer scholen, bibliotheken en media verbiedt om homoseksualiteit en genderdysforie ‘te promoten’ onder jongeren. Volgens haar gaat de wet ‘in tegen alle fundamentele waarden van de Europese Unie: gelijkheid, menselijke waardigheid en fundamentele mensenrechten. We zullen op deze principes geen compromissen sluiten. Ik geloof in een Unie waarin je vrij bent om te houden van wie je wil’.



De commissie sprak al eerder haar zorgen uit over de wet, maar wilde die eerst nader beoordelen. Nederland en dertien andere EU-landen verzochten de commissie gisteren om in actie te komen tegen Hongarije. Ze tekenden een verklaring waarin de wet wordt veroordeeld. ‘Inclusiviteit, menselijke waardigheid en gelijkheid zijn kernwaarden van onze Europese Unie, en wij mogen geen compromissen sluiten over deze principes’, stellen de landen. De landen menen dat de wetgeving ook de vrijheid van meningsuiting schendt, en willen dat de Europese Commissie de zaak voorlegt aan het Europese Hof van Justitie.



,,Ik heb mijn verantwoordelijke Eurocommissarissen geïnstrueerd om een brief te schrijven naar de Hongaarse autoriteiten om onze juridische zorgen uit te drukken’’, zegt Von der Leyen. ,,Voordat de wet van kracht wordt.’’