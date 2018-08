Europese Commissie wil af van zomer- en wintertijd

,,De mensen willen het, wij doen het'', zegt Juncker. Uit een enquête van de commissie onder Europeanen bleek eerder deze week dat een grote meerderheid het hele jaar door dezelfde tijd wil. Dat zou volgens de respondenten de zomertijd moeten zijn. Of het dagelijks bestuur van de EU dat ook vindt, of liever de wintertijd behoudt, moet nog blijken.



Als de commissie het plan doorzet, is het daarna aan de EU-lidstaten en het Europees Parlement om erover te beslissen. Eventuele afschaffing moet de instemming hebben van alle 28 lidstaten. De landen mogen dan zelf beslissen of ze de zomer- of wintertijd het hele jaar willen gebruiken.



Van tevoren had de commissie benadrukt dat de online enquête geen referendum was. Representatief was de peiling ook niet: van de 4,6 miljoen mensen die hun mening gaven, kwamen er zo'n drie miljoen uit Duitsland. Op basis hiervan valt niet te zeggen hoe Europeanen erover denken.