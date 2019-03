Europees Parlement zet Nederland op zwarte lijst van fiscaal foute landen

Ontruiming na dreiging Duitse gemeente­hui­zen

11:13 In meerdere plaatsen in Duitsland zijn gemeentehuizen ontruimd na bommeldingen. In Augsburg, ten noordwesten van München, is bijvoorbeeld de politie met man en macht uitgerukt en is het openbaar vervoer rond het plein voor het gemeentehuis gestopt. Ook in Chemnitz, Göttingen, Kaiserslautern, Neunkirchen en Rendsburg zijn raadhuizen ontruimd.