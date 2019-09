Europeaan gaat straks meer betalen voor pakketje van Alibaba

Meisje (11) door hoofd geschoten terwijl ze thuis haar verjaardag organi­seert, familie in shock

22:01 Een 11-jarig meisje uit de Amerikaanse staat Louisiana is gisteravond in het ziekenhuis gestorven nadat ze de avond ervoor door haar hoofd was geschoten. Dat gebeurde terwijl ze in haar huis op de computer haar verjaardagsfeest aan het organiseren was. De politie is in en rondom het stadje Harvey een klopjacht begonnen naar de dader: ,,We gaan je vinden, we gaan je pakken en we gaan je vervolgen.”