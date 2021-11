Europarlement ontevreden over beantwoording schriftelijke vragen: ‘Echt om te janken’

‘Echt om te janken’, aldus D66-leider Europa Sophie in ’t Veld, ‘en een belediging voor de Europese democratie’. In een brandbrief aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen doet zij beklag over de ondermaatse behandeling van Parlementsvragen. De kwestie leeft breed, want In ’t Veld verzamelde in een paar dagen, op één simpel mailtje, meer dan 180 handtekeningen van collega’s, ofwel meer dan een kwart van het Parlement.



Volgens In ’t Veld gaat het niet om ongelukjes maar ‘lijkt het er sterk op’ dat de Commissie opzettelijk vaag en algemeen blijft. Dat is in strijd met de openheid die de Commissie zelf predikt, zo schrijft ze aan Von der Leyen, en het belemmert de democratische controle. ,,Dat kunnen we als gekozen volksvertegenwoordigers niet over onze kant laten gaan. Het Parlement moet druk opbouwen en uiteindelijk ook consequenties verbinden aan dit gedrag”, zo lichte ze toe.