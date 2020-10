Europa zucht, steunt en mort tijdens tweede coronagolf

Poetin: Ik gaf toestem­ming voor behande­ling Navalny in Berlijn

22 oktober De Russische president Vladimir Poetin zegt dat hij persoonlijk toestemming heeft gegeven om oppositieleider Aleksej Navalny in Duitsland te laten behandelen. ,,Nadat de echtgenote van deze burger een beroep op me had gedaan, gaf ik aanklagers direct opdracht om te kijken of het mogelijk was om hem naar het buitenland te laten gaan", aldus Poetin volgens Russische media.