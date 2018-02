Europa schafte zelf in etappes sinds 2004 de dierproeven voor cosmetica al af en verbood in 2013 ook de verkoop van met dierproeven ontwikkelde cosmetica van buiten de EU. De bevolking wil dat Brussel de ban uitbreidt naar de 80 procent landen die zover nog niet is. Maar liefst 90 procent wil dat Brussel een wereldwijd verbod regelt. De milieucommissie van het Parlement, die morgen stemt over een resolutie, hoopt dat te kunnen bereiken via de VN, in contacten met derde landen en door strikte regels in handelsverdragen.