Europa pakt zwerfvuil aan: verbod op wegwerpplastic krijgt groen licht

Onder de nieuwe regels moeten producenten van sigarettenfilters, ballonnen en snoepwikkels gaan meebetalen aan de opruim- en verwerkingskosten van zwerfafval. Doppen mogen niet langer los van flessen komen en het gebruik van wegwerpbekers en fastfoodverpakkingen moet worden teruggedrongen.



De wetgeving verplicht gescheiden inzameling van 90 procent van alle plastic flessen tegen 2029. Vanaf 2025 moeten plastic flessen uit minstens 25 procent gerecycled materiaal bestaan, en vijf jaar later 30 procent.



Verder moeten fabrikanten op maandverband, vochtige doekjes en ballonnen gaan vermelden dat er plastic in zit, met de boodschap dat ze niet in het milieu moeten belanden. Ook maatregelen tegen het dumpen van visnetten worden verplicht.



Volgens vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie wordt Europa hiermee een wereldleider in de aanpak van zwerfvuil. Hij kwam in mei vorig jaar met het voorstel om de tien plastic producten die het meest op het strand worden gevonden te verbieden.