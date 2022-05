Europa opent jacht op kindermisbruikers die online opereren

Alleen vorig jaar al doken op internet 85 miljoen foto’s en video’s op van kinderporno, en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Volgens cijfers in Brussel is een op elke vijf kinderen slachtoffer.

Met een nieuw Europees agentschap en een autoriteit in elke lidstaat wil Brussel het kindermisbruik fors indammen. ,,Mijn boodschap aan de daders is: wij komen eraan”, aldus Eurocommissaris van Binnenlandse Zaken Ylva Johansson. De slachtoffers worden steeds jonger, zei ze, nu al voor de helft baby’s en peuters. Bovendien moeten nieuwkomers in dit wereldje zich vaak ‘inkopen’ met vers materiaal om toegang te krijgen tot bestaande foto’s en video’s. ,,Dat betekent: een kind verkrachten en dat online zetten”, aldus Johansson.

Vervolging

De Zweedse had niet alleen voor de daders een boodschap. Tegen misbruikte kinderen zei ze: ,,Het is niet jullie schuld, jullie zijn niet alleen, we gaan jullie helpen.” Het nieuwe agentschap gaat dat onder meer doen door foto’s en video’s offline te halen. En tegen de politie: ,,We begrijpen jullie frustratie, er komt nu wetgeving die vervolging makkelijker maakt.”

De spil in de Europese aanpak zijn de internetproviders en leveranciers van boodschappendiensten. Zeker 60 procent van wat wereldwijd aan online kinderporno in omloop is, komt van Europese servers. De vrijwillige medewerking van providers heeft niet kunnen voorkomen dat het aantal gevallen van bevestigd kindermisbruik vorig jaar opnieuw met 64 procent steeg. Zij moeten straks onderzoeken en rapporteren hoe groot de kans is dat hun netwerk wordt misbruikt en wat ze daartegen doen.

Naald in een hooiberg

Nationale autoriteiten die risico’s signaleren kunnen de rechter vragen om een gerichte onderzoeksopdracht. De privacy van gebruikers van internet en boodschappendiensten wordt niet aangetast, bijvoorbeeld door berichtenversleuteling op te heffen. Johansson: ,,Als je een naald in een hooiberg zoekt, heb je een magneet nodig. Die haalt het metaal eruit en laat het hooi onaangeroerd.”

Nederlandse Europarlementariërs die zich al een tijdlang sterk maken voor wetgeving reageren instemmend. ,,Kindermisbruik is mensonterend en een van de meest verwoestende vormen van criminaliteit”, aldus Jeroen Lenaers (CDA).

,,Sterk optreden tegen websites is nodig”, aldus Catharina Rinzema (VVD). Beiden staan in nauw contact met de Nederlandse kinderpornobestrijder Marcel Jeninga, vandaag ook in Brussel, maar zijn pleidooi om een op internet circulerend pedohandboek te verbieden (hoe je kinderen benadert en misbruikt met de kleinste kans op ontdekking), zit nog niet in de Commissie-aanpak. Volgens Lenaers komt dat later dit jaar in een apart voorstel.

