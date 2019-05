Europa geeft minder uit aan ontwikkelingshulp, Nederland juist iets meer

De Europese Unie en haar 28 lidstaten gaven vorig jaar in totaal 74,4 miljard euro uit aan ontwikkelingshulp, blijkt uit het jaarverslag. Dat is 731 miljoen minder dan in 2017. Het aandeel van het totale inkomen daalde van 0,5 naar 0,47 procent. In 2016 was het nog 0,53 procent. Dat betekent dat Europa nog lang niet in de buurt komt van de doelstelling van 0,7 procent.