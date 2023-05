EU stelt half miljard ter beschikking voor productie duizenden granaten

,,Het is niet zo dat omdat je een contract ondertekent, een bedrijf meteen in staat is om dat uit te voeren”, zei Breton. ,,De productiecapaciteit moet echt omhoog. De aanvoerlijnen voor de onderdelen moeten worden gestroomlijnd. Er moet beter worden samengewerkt. En daar is steun voor.” Dit is een primeur: nooit eerder stelde de EU geld ter beschikking voor uitbreiding van de defensie-industrie.



Het gaat dan bijvoorbeeld om opleiding van personeel, gezamenlijke inkoop van onderdelen en grondstoffen, het moderniseren van bestaande machines en de aanschaf van nieuwe. De Europese Commissie zal de aanvoer van grondstoffen monitoren en erop toezien dat de juiste prioriteiten worden gesteld bij de verdeling over de verschillende fabrikanten. De bedrijven die Breton in elf landen heeft bezocht, worden door elk van die landen nog beschouwd als van nationaal strategisch belang. Als je ze beschouwt als één productieorganisatie kan er efficiënter worden gewerkt, aldus de Eurocommissaris.



Thierry Breton is ook de man die er door de EU tijdens de corona pandemie op uit werd gestuurd om de productie van vaccins in de hoogste versnelling te krijgen. In een eerder leven was hij topman van France Télécom en van IT-bedrijf Atos en minister van Economische Zaken, Financiën en Industrie.