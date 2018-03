EU-Ombudsman wil nieuw onderzoek Barroso

De Europese ombudsman wil dat er een nieuw onderzoek komt naar de overstap van oud-voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie naar de zakenbank Goldman Sachs. Daar is nog extra reden toe nu Barroso vorig najaar contacten had, die aanvankelijk werden verzwegen, met huidige vicevoorzitter Jyrki Katainen.

Barroso riep al bergen kritiek over zich af door in de zomer van 2016, onmiddellijk na zijn ‘afkoelingsperiode’, over te stappen naar de bank die met foute adviezen aan de Griekse regering zowel Griekenland als de eurozone in een jarenlange crisis stortte. Eén van de maatregelen van zijn opvolger Jean-Claude Juncker was een absoluut lobbyverbod, maar vorig najaar was er toch een hotelbarontmoeting tussen Katainen en Barroso.

Beide heren spraken toen over handel en Europese defensie. Volgens Katainen ging het om ‘een biertje met een goede vriend’, maar hij riep de argwaan van het Europees parlement over zich af door de ontmoeting pas te melden nadat een journalist die het tweetal had gezien hem lastige vragen begon te stellen. Nog merkwaardiger was dat Katainen vervolgens eerst alleen melding maakte van ‘een vertegenwoordiger van Goldman Sachs’, zonder de naam Barroso, en dat hij later stelde Barroso strikt privé te hebben ontmoet en niet als vertegenwoordiger van de zakenbank. In een debat eind vorige maand nam op zijn eigen partij na het hele parlement hem daarvoor zwaar onder vuur.

Quote Oud-com­mis­sa­ris­sen hebben recht op een nieuwe baan, maar mogen vertrouwen niet ondermijnen Emily O'Reilly, EU-ombudsman

Volgens ombudsman Emily O’Reilly zou een hoop narigheid voorkomen zijn als de Europese Commissie haar gedragscode meteen verder had aangescherpt, het lobbyverbod voor oud-Commissarissen aanzienlijk had verzwaard en de overstap van Barroso sneller en duidelijker had veroordeeld. Ze wil nu dat de gedragscode alsnog wordt aangepast en de ethische commissie die speciaal voor dit soort vraagstukken bestaat een nieuw onderzoek instelt. ,,Oud-commissarissen hebben recht op een nieuwe baan, maar als voormalige bekleders van een openbaar ambt moeten zij zich ervan verzekeren dat ze met hun gedrag niet het publieke vertrouwen in de EU ondermijnen.'' De overstap van Barroso, aldus O’Reilly, heeft dat nu juist wel gedaan.