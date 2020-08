EU-leiders erkennen verkiezingsuitslag Belarus niet

Leden van de Europese Unie erkennen de uitslag van de afgelopen verkiezingen in Belarus niet. De verkiezingen waren vrij noch eerlijk en de EU zal snel sancties opleggen aan een ‘substantieel’ aantal Belarussen voor verkiezingsfraude en het geweld tegen demonstranten, zei EU-president Charles Michel na afloop van een digitale EU-top over de situatie in het land.

,,We veroordelen het geweld en eisen een onafhankelijk onderzoek daarnaar”, aldus Michel. Straffeloosheid wordt volgens hem niet geaccepteerd. De leiders pleiten verder voor een ‘inclusieve nationale dialoog’ in Belarus. ‘Alle landen zouden zo’n proces moeten steunen’, zei Michel in een verwijzing naar Rusland. Volgens hem is de situatie ‘in de eerste plaats een nationale crisis’. Het gaat volgens de EU om het recht van de Belarussen om hun eigen leider te kiezen en hun toekomst zelf te bepalen.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, sprak de over sancties tegen de huidige Belarussische overheid, die volgens haar zo snel mogelijk ingevoerd worden. Ook premier Mark Rutte is daar een voorstander van, zei hij vandaag bij aankomst in het Tweede Kamergebouw. Wel moeten de gevolgen van de sancties voor de Belarussische bevolking ‘minimaal’ zijn, omdat die volgens hem ‘natuurlijk niets te maken hebben’ met de situatie in hun land.

Geweld

Volgens Rutte kan ‘de verkiezingsuitslag niet aanvaard worden’ en moet het geweld tegen de demonstranten stoppen. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat de Belarussische bevolking over haar eigen toekomst gaat. Daarom moeten er volgens de premier ‘inclusieve gesprekken’ gevoerd worden in het land zelf, onder meer ondersteund door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die zich inzet voor humanitaire, militaire en economische samenwerking.



Rutte verliet de EU-top over Belarus eerder, omdat hij in de Tweede Kamer aanwezig moest zijn voor het debat over zorgsalarissen. Volgens hem “groeide de consensus” onder de regeringsleiders over de aanpak naarmate het gesprek vorderde.

Verkiezingsfraude

De zittende president Aleksandr Loekasjenko zou recente verkiezingen in het land met grote overmacht hebben gewonnen, maar zijn oppositie twijfelt aan de legitimiteit van de claim omdat zij bewijs van verkiezingsfraude in handen hebben. De roep om herverkiezingen klinkt daarom tijdens grootschalige protesten, maar Loekasjenko geeft vooralsnog niet toe. Ten overstaan van stakende werknemers van een tractorfabriek in Minsk zei hij eerder geen nieuwe stembusronde te willen: ,,Tenzij jullie me vermoorden, komen er geen nieuwe verkiezingen.’’

Bij de protesten viel vandaag opnieuw een dode, de derde sinds het begin van de massale protesten. Het gaat om een 43-jarige betoger, die volgens zijn familie is neergeschoten door veiligheidstroepen. De autoriteiten bevestigen dat de man is overleden in een militair ziekenhuis.

De demonstrant raakte ernstig gewond bij protesten in de stad Brest, bij de grens met Polen. De politie schoot daar met scherp. De autoriteiten zeggen dat eerst waarschuwingsschoten zijn gelost. Agenten zouden zich daarna genoodzaakt hebben gezien te schieten op ‘agressieve’ demonstranten. Nabestaanden van de omgekomen betoger spreken tegen dat hij zich agressief gedroeg.