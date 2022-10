EU-leiders akkoord over aanpak hoge energieprijzen en massieve steun gezinnen en MKB

Acht maanden na het begin van de Russische inval in Oekraïne pakt Europa de buitensporig hoge energieprijzen aan die daar het gevolg van zijn. Leiders van de 27 lidstaten raakten het vannacht in grote lijnen eens over gerichte prijsingrepen op importgas, groepsgewijze aankopen en massieve steun om de extreem hoge energierekeningen van huishoudens en MKB af te toppen.

Burgers en bedrijven, aldus Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, gaan de effecten van wat de leiders vannacht hebben besloten de komende weken en maanden zeker merken. Met hoeveel hun rekening in harde euro’s omlaag gaat is niet te zeggen, omdat lidstaten daarover zelf beslissen. Hoe dan ook kunnen zij besluiten tot herverdeling van een groot deel van de overwinsten van stroom-, gas- en oliebedrijven, die worden afgetopt.

Eerder raamde Von der Leyen de opbrengst daarvan op 140 miljard. Nog eens 40 miljard is beschikbaar uit de vorige meerjarenbegroting. En dan is er nog 300 miljard om burgers en bedrijven te helpen de overstap te maken van fossiele naar hernieuwbare energie: het RepowerEU-plan van de Commissie dat Europa in recordtijd moet voorzien van ‘thuis’ geproduceerde, schone energie. De Europese steun moet ervoor zorgen dat alle lidstaten die overstap kunnen maken, ook als ze minder goed in hun slappe was zitten.

Consortia

Twee belangrijke doorbraken moeten daarnaast voorkomen dat de gasprijs de nabije jaren ooit nog zo piekt als afgelopen zomer. In de eerste plaats gaan lidstaten straks, als de gasreserves na deze winter opnieuw moeten worden aangevuld, elkaar niet opnieuw beconcurreren, zoals ze afgelopen zomer deden. Ze joegen daarmee zelf de prijzen op. Energiebedrijven vormen straks consortia, waardoor ze een veel sterkere marktpartij worden, en kopen zeker de eerste 15 procent groepsgewijs in. ,,We gebruiken daarmee onze marktmacht”, aldus premier Rutte.

Daarnaast komt er een correctiemechanisme om in te grijpen in de gasinkoopprijzen als die plotseling toch extreem pieken. Een ander prijsplafond waarop de Commissie verder gaat studeren, geldt voor gas dat voor stroomopwekking wordt ingezet. Volgens premier Rutte, samen met zijn Duitse collega Scholz niet erg happig op prijsingrepen, moet nader studiewerk van zowel de Commissie als de energieministers nog duidelijk maken of met name dat correctiemechanisme er niet toe leidt dat LNG-tankers de steven naar Azië of Latijns-Amerika wenden als landen daar meer willen betalen dan Europa.

Anders dan president Macron en de Belgische premier Alexander De Croo wil hij niet spreken van een prijsplafond. Volgens De Croo, voorstander van het eerste uur, gaat het daar wel om: ,,Wij zijn tevreden. Zo sterk heeft dit nog niet op papier gestaan.” Rutte kan claimen dat de uitgebreide en voorafgaande effectanalyse die hij en Scholz wilden erdoor zijn: ook die staat in de eindconclusies. Voor de langere termijn werkt de Commissie aan een compleet nieuwe gasindex. De huidige is gericht op pijpleidinggas, dat er bijna niet meer is. De nieuwe zal representatief moeten zijn voor de nieuwe gasmarkt met een veel groter aandeel LNG.

Opgelucht

Veel leiders toonden zich vannacht na hun urenlange overleg opgelucht dat ze na maanden soebatten eindelijk resultaten konden voorleggen, en dat zonder dat er ambulances aan te pas hoefden te komen. Von der Leyen sprak van ‘intensieve maar constructieve discussies, die tot een solide road-map hebben geleid’. ,,Dit gaat over zeer complexe onderwerpen, waarover we toch in een paar uur een akkoord hebben bereikt”, aldus Raadsvoorzitter Michel. President Macron: ,,We hebben ons dubbele doel bereikt: Europese eenheid en lagere prijzen.” Maar heel veel moet de komende weken ook nog worden uitgewerkt, zoveel dat zelfs vannacht gemaakte afspraken nog op de helling kunnen komen. Rutte: ,,Het gaat niet alleen om hoe, maar ook nog om of.” En: ,,Als de energieministers vastlopen, komt het weer bij ons terug.” Michel: ,,Zij moeten een zo breed mogelijke steun zoeken voor de uitvoering.”

Over de noodzaak om voor alle grootse plannen kapitalen vers geld uit te trekken, traditioneel een twistpunt tussen Noord en Zuid, bleven harde clashes uit. Volgens Rutte zijn er geen afspraken gemaakt over nieuwe fondsen omdat er in bestaande nog honderden miljarden beschikbaar zijn. Pas als dat op is, lieten hij, Scholz en ook Von der Leyen een opening, is vers geld weer een mogelijkheid.