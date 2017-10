EU-landen eisen compensatie van Israël voor vernielingen Westbank

Na jaren van incidenten is de maat nu vol. Israël moet 31.252 euro betalen voor de vernieling van met Europees geld betaalde hulpprojecten op de Westelijke Jordaanoever. Dat schrijven Frankrijk, Italie, Spanje Belgie, Zweden, Ierland, Denemarken en Luxemburg in een protestbrief die door de Franse krant Le Monde is ingezien. Volgens diplomaten wordt de brief eerdaags op het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem bezorgd. De brief is een primeur. Niet eerder tekende een consortium van Europese landen op deze wijze officieel protest aan tegen Israël.

Zonnepanelen

De zaak kwam in juni aan het rollen. Toen traden Israëlische soldaten onaangekondigd het dorp Palestijnse dorp Jubbet adh Dhib op de Westelijke Jordaanoever binnen. Ze namen zonnepanelen en overige apparatuur van een door Nederland betaald zonne-energie project in beslag. De schade liep in de tienduizenden euro’s. Den Haag reageerde woedend. Premier Rutte kaartte de kwestie in een telefoongesprek persoonlijk aan bij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Die interventie boekte resultaat. Israël bond in en begin oktober werden de zonnepanelen teruggeplaatst in het kleine Palestijnse dorp, dat niet op het elektriciteitsnetwerk is aangesloten. Maar daarmee was de kous nog niet af.

Want in augustus Israël ontmantelde opnieuw met Europees geld betaalde hulpprojecten op de Westelijke Jordaanoever. De groep van acht Europese landen, onder leiding van België, besloot het er niet bij te laten zitten en eist dat Israël de in beslag genomen goederen teruggeeft of overgaat tot financiële compensatie. De kwestie rond de hulpprojecten gaat uiteindelijk om de vraag wie er op de Westelijke Jordaanoever mag bouwen. Zo’n 60 procent van de Westelijke Jordaanoever valt volledig onder Israëlisch militair bestuur. Israël geeft in dit gebied nauwelijks bouwvergunningen ten behoeve van Palestijnen af: in 2015 werd slechts 1.8 procent van de aanvragen gehonoreerd.

De Europese Unie streeft naar een onafhankelijke Palestijnse staat in dit gebied en geeft al jaren forse financiële steun aan ontwikkelingsprojecten voor de Palestijnse bevolking. In veel gevallen wordt voor deze projecten geen vergunning bij de Israëlische autoriteiten aangevraagd, vanwege de zeer lage slagingskans en lange bureaucratische procedure. Daarmee gokken Europese landen op de Israëlische bereidheid een oogje toe te knijpen. Maar steeds vaker grijpt Israël in. Dat de Europese brief bij Israël het gewenste effect sorteert is zeer onwaarschijnlijk. De rechtse regering van Netanyahu staat kritisch tegenover iedere Europese inmenging op de Westelijke Jordaanoever. Israëlische politici maken er een sport van in het parlement openlijk naar de Europese Unie uit te halen.

Nederland kiest op dit moment voor een minder confronterende koers met Jeruzalem. Uit antwoorden op Kamervragen die over de in beslag genomen zonnepanelen werden gesteld blijkt dat Den Haag de teruggave van de zonnepanelen slechts als een tijdelijke oplossing beschouwt.