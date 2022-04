EU krijgt China niet van pro-Russische koers

Europa is er op een top met president Xi Jinping niet in geslaagd China van zijn gematigde pro-Russische koers te krijgen.

Meteen na afloop waarschuwde Commissievoorzitter Von der Leyen dat China ‘een enorme reputatieschade‘ zou lijden als het Rusland actief steunt, en dat ‘geen enkele burger in Europa dat zou begrijpen’.

Soortgelijke waarschuwingen brachten Von der Leyen en raadsvoorzitter Charles Michel naar voren in hun videoconferentie met Xi Jinping en premier Li Keqiang, maar zonder dat die China dichter bij het westerse kamp brachten. Volgens Michel zijn China en de EU het wel eens dat de oorlog in Oekraïne de mondiale stabiliteit en de wereldeconomie bedreigt. Maar dringende beroepen op de Chinese leiders om hun verantwoordelijkheid als permanent lid van de Veiligheidsraad te nemen bleven zonder resultaat.

Grote economische belangen

De Europese verwachtingen van deze ‘oorlogstop’ per video, de eerste EU-Chinatop sinds juni 2020, waren vooraf al niet hoog, er was niet gerekend op concrete resultaten of een gezamenlijk slotcommuniqué. In de gesprekken liet de EU-delegatie niet na China uitdrukkelijk te wijzen op zijn grote economische belangen in het westen: alleen met Europa al 2 miljard euro aan handel per dag, met Rusland niet meer dan 300 miljoen. ,,Het risico op reputatieschade is de drijvende kracht achter de exodus van veel bedrijven uit Rusland. De stellingname van landen, die ze nauwlettend volgen, bepaalt hun investeringen op lange termijn”, aldus Von der Leyen.

China heeft, tot grote teleurstelling van de EU en VS, in de Veiligheidsraad geweigerd de militaire agressie van Rusland te veroordelen, zoals het overgrote deel van de wereldgemeenschap wel deed, en steunt ook geen sancties. Of het daarbij blijft is de vraag.

Geen harde bewijzen

De EU, Navo en VS verdenken China ervan, zonder dat ze daarvoor harde bewijzen hebben, dat het Rusland financieel en militair steunt en helpt sancties te ontduiken. ,,Het minste wat China kan doen, als het al geen sancties steunt, is zich daar niet in mengen”, aldus Von der Leyen. Michel: ,,Wij hebben Rusland samen met onze internationale partners zware sancties opgelegd omdat we druk op het Kremlin willen zetten om deze oorlog te stoppen. Elke poging om deze sancties te omzeilen of Rusland te steunen, leidt tot een prolongatie van de oorlog, verlies van meer mensenlevens en meer economische schade.”

