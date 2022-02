EU kondigt zware nieuwe sancties aan tegen Rusland die ‘enorme en ernstige gevolgen hebben’

Evacuaties in Oekraïne zijn volgens oud-militair niet wat ze lijken

Al maanden beweren de Verenigde Staten en veel Europese landen dat Rusland voorwendselen probeert te creëren om Oekraïne binnen te vallen. De beschietingen in het oosten van het land zijn de volgende stap daarbij, zegt Bob Wouda (72) vanuit Kiev. ,,Nu gebeurt hetzelfde als in 2008 in Georgië.’’

23 februari