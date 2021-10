EU hoopt op redelijk gesprek, maar Poolse premier vliegt er vol in: 'U ondermijnt democratie'

Polen heeft vanmorgen nieuwe stappen gezet naar een mogelijk vertrek uit de Unie. In plaats van de voorrang van Europees boven nationaal recht te erkennen, haalde premier Mateusz Morawiecki juist keihard uit naar Brussel. Dat ondermijnt zelf de democratie en pleegt ‘financiële chantage’ om landen die daar iets aan willen doen weer in het gareel te krijgen.

Brussel had gehoopt op een redelijk gesprek met Morawiecki om een frontale botsing later deze week op een top van staats- en regeringsleiders te kunnen vermijden, maar in plaats daarvan vloog de Poolse premier er vol in. ,,Het hoogste recht voor de Poolse republiek is de Grondwet. Daar gaat niets boven”, aldus Morawiecki, die in een debat in het Europese Parlement een ‘constitutioneel pluralisme’ bepleitte. Europese burgers, stelde hij, zullen niet blijven toestaan dat ze worden bestuurd ‘vanuit ivoren torens in Luxemburg’ (waar het Europese Hof zetelt) en door een Commissie in Brussel ‘die voor ons allemaal besluit wat goed is’.

Op een veel vriendelijker toon, maar met een even harde onderlijn, bracht Commissievoorzitter Von der Leyen daar tegenin dat Europa alleen kan functioneren als alle 450 miljoen Europeanen dezelfde rechten hebben. ,,De rechtsstaat is de lijm die onze Unie samenhoudt, de basis van onze eenheid.” Ze herinnerde eraan dat alle lidstaten bij hun toetreding het primaat van het Europese recht hebben erkend. ,,Dat hebben ze als soevereine landen beloofd, we staan niet toe dat onze gemeenschappelijke waarden op de helling gaan.” Wil Europa kunnen functioneren, dan moeten burgers in Gdansk dezelfde rechten en rechtsbescherming hebben als burgers in Grenoble, aldus de Commissievoorzitter.

Von der Leyen somde vervolgens op welke mogelijkheden ze heeft om Polen weer in het gareel te krijgen: een inbreukprocedure bij de Europese rechter, maar ook sancties: ontneming van het stemrecht in de raad of inhouding van de 36 miljard herstelsteun die voor Polen op de plank liggen. Dat wat Morawiecki dus ‘financiële chantage’ noemt.

Vandaag buigen in Luxemburg ook de EU-ministers van Europese Zaken zich over het probleem met Polen, later deze week wellicht de staats- en regeringsleiders. Met name Merkel en Macron hadden, samen met EU-president Michel, willen vermijden dat het onderwerp zelfs op de agenda kwam, maar door de opstelling van Morawiecki vanmorgen lijkt dat niet langer mogelijk.

‘Een directe aanval op de fundamenten van de Unie’

Warschau en Polen liggen al jaren met elkaar overhoop, eerst over het ongefundeerde ontslag van rechters en de benoeming van regeringsgetrouwe opvolgers in hun plaats, daarna over inperking van de mediavrijheid en discriminatie van minderheidsgroepen. Het arrest van het Poolse grondwettelijk hof dat Europese wetten ondergeschikt zijn aan Poolse, en Europese rechters dus ook aan Poolse rechters, was voor Brussel de spreekwoordelijke druppel. Von der Leyen, met volle steun van het Parlement, noemde dat vanmorgen ‘een directe aanval op de fundamenten van de Unie’.

Bloed onder de nagels vandaan

Morawiecki had haar al eerder het bloed vanonder de nagels gehaald met een lange opsomming van problemen waarop Brussel volgens hem maar geen vat krijgt: de gestegen levenskosten, de pandemie, de weer oplopende staatsschulden, het klimaat, de energiecrisis en zelfs de migratie (door onder meer Polen geblokkeerd). Hij schetste ook de contouren van een volgens hem beter Europa: zonder belastingparadijzen, uitgebreid met de West-Balkan en met een sterke Europese defensie, ingebed in de Navo.

Hij had ook nog willen spreken over hoe belangrijk diversiteit en wederzijds respect in een Unie van soevereine landen zijn, maar kwam daar niet aan toe omdat zijn spreektijd op was. ,,Misschien”, sneerde Groen fractieleider Ska Keller, ,,moeten we hem toch nog een paar minuten extra geven.” De meeste fractieleiders waarschuwden Morawiecki dat hij gevaarlijk bezig is en ultiem het Poolse EU-lidmaatschap op de helling zet. De liberale fractie riep Commissie en Raad (de lidstaten) bij monde van Malik Azmani op niet langer te talmen en Polen, om te beginnen, het stemrecht in Brussel af te pakken.

Morawiecki zelf zei herhaaldelijk dat Polen niet weg wil uit de EU. Hij erkende dat het EU-lidmaatschap Polen veel voordeel heeft gebracht, maar omgekeerd Polen de Unie ook. ,,Ons bedrijfsleven kreeg vleugels, maar bedrijven in Duitsland, Nederland en andere landen ook.” Hoe hij denkt Polen in de Unie te kunnen houden zonder de Europese rechtsregels te erkennen, maakte hij niet duidelijk. EVP-fractievoorzitter Weber: ,,Het enige wat u aan het doen bent is tweedracht zaaien in de Unie, waarmee u mensen in de kaart speelt die we dat zeker niet gunnen.”