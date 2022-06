EU dreigt Britten met rechtsgang om schenden brexitafspraken

De Europese Unie weigert de afspraken los te laten die zij met het Verenigd Koninkrijk heeft gemaakt over Noord-Ierland. Als de regering in Londen doorzet en de afspraken eenzijdig verandert, moet zij vrezen voor juridische stappen, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Maros Sefcovic.

De regering in Londen wil op eigen houtje af van het zogeheten Protocol voor Noord-Ierland, dat ervoor moest zorgen dat er na de brexit geen harde grens zou komen tussen het tot het Verenigd Koninkrijk behorende Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Dat bemoeilijkt de handel tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk en zorgt ervoor dat de Noord-Ieren Brusselse regels moeten blijven volgen, klaagt Londen.

Maar het eenzijdig veranderen van bindende afspraken kan niet, zegt Sefcovic ‘met aanzienlijke bezorgdheid’. Dat ‘schaadt het onderling vertrouwen. De EU zal niet heronderhandelen over het protocol’, onderstreept hij nog maar eens. Er is volgens hem geen werkbaar alternatief voor het ‘delicate evenwicht’ dat na lange onderhandelingen voor Noord-Ierland is gevonden.

Flinke boetes

Brussel gaat daarom bekijken of het eerdere juridische stappen tegen Londen alsnog moet doorzetten. Die zogeheten inbreukprocedure legde de commissie vorig jaar stil, in de hoop een minnelijke oplossing te vinden, memoreert Sefcovic. Hij sluit niet uit nieuwe soortgelijke klachtenprocedures, die het Verenigd Koninkrijk voor de Europese rechter kunnen brengen en flinke boetes kunnen kosten, aan te spannen.

Sefcovic zinspeelt ook op tegenmaatregelen die de Britse handel kunnen treffen. Hij wijst erop dat het handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk leunt op de brexitafspraken, die over Noord-Ierland inbegrepen. ,,Het besluit van de Britse regering van vandaag ondermijnt het vertrouwen dat nodig is voor de samenwerking” binnen dat akkoord, waarschuwt de Eurocommissaris.

Goedevrijdagakkoord

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn al achttien maanden aan het onderhandelen over het protocol, maar de EU is niet bij dit voorstel betrokken. Volgens het VK is dit een duurzame oplossing waarbij de belangrijkste problemen aangepakt worden, het goedevrijdagakkoord in stand blijft en de interne markt van de EU beschermd blijft. In de voorgestelde wet staat bijvoorbeeld dat door middel van verschillende kanalen een onderscheid kan worden gemaakt tussen goederen die binnen het Verenigd Koninkrijk verhandeld worden en goederen die aan de eisen van de Europese Unie moeten voldoen. Dat zou onnodige kosten en papierwerk schelen.

Bedrijven die goederen voor Noord-Ierland produceren zouden zelf mogen bepalen of ze aan de regels van het VK of de EU willen voldoen. Londen wil de bedrijven in Noord-Ierland dezelfde belastingverlagingen kunnen aanbieden als de bedrijven in de rest van het VK. Ten slotte willen de Britten dat handelsdisputen door een onafhankelijke rechtbank worden opgelost en niet door het Europees Hof.

Bom onder Brexit-akkoord

Met de stappen legt Londen een bom onder het Brexit-akkoord. Dat werd door de regering van Boris Johnson zelf uitonderhandeld met de Europese Unie. Desondanks claimen de Britten dat hun voorstel voldoet aan internationale wetgeving. Europa meent echter dat het Verenigd Koninkrijk eenzijdig een internationaal verdrag verbreekt.

Ook in het Verenigd Koninkrijk is de stap van de regering Johnson niet onomstreden. Het is nog onduidelijk hoeveel steun de Conservatieve leider in het Lagerhuis krijgt. Bij veel van zijn partijgenoten is de Britse premier niet meer onomstreden door een reeks schandalen, zo bleek onlangs bij een vertrouwensstemming. In het Hogerhuis, de Britse senaat, kan de nieuwe wet ook op veel weerstand rekenen, is al aangekondigd.