EU beslist maandag over sancties tegen Belarus: ‘Hoe meer, hoe beter’

Derde lichaam geborgen na instorting school in opbouw in Antwerpen, hoop op overleven­den slinkt

19 juni In de Antwerpse wijk Nieuw Zuid is vrijdagnamiddag een deel van een schoolgebouw in opbouw ingestort, ook een stelling aan het gebouw kwam naar beneden. Daarbij zijn zeker drie dodelijke slachtoffers gevallen. De brandweer zoekt nog steeds verder naar twee vermisten, maar de hoop op overlevenden slinkt. Koning Filip brengt deze namiddag een bezoek aan de plaats van de ramp.