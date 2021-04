EU-baas belooft zich meer in te zetten voor vrouwenrechten na sofarel in Turkije

Dat bleek vanavond tijdens een debat met Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Raadsvoorzitter Michel, die tijdens een recente topontmoeting in Ankara snel de enige beschikbare ‘Europese’ stoel inpikte en daarna zo mogelijk nog harder werd bekritiseerd dan Erdogan, omdat hij Von der Leyen in de kou liet staan, voelde zich beschaamd en beloofde zich als goedmakertje nog harder dan voorheen in te zetten voor vrouwenrechten.

Hij noemde concreet de inkomens van vrouwen, die 14 procent lager liggen dan die van mannen, en zei dat het ‘onaanvaardbaar’ is dat het al decennia niet is gelukt om die loonkloof te dichten. Ook wil hij zich sterk maken om een oplossing te vinden voor het voorstel dat nu muurvast zit in de Raad om een betere man-vrouwverhouding te vinden in het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen.

Michel ging ten overstaan van het hele parlement opnieuw diep door het stof voor zijn weinig solidaire houding in Ankara, maar herhaalde dat hij ook bij nader inzien geen politiek incident had gewild ‘waardoor maandenlange inspanningen vergeefs waren geweest’.

‘Gekwetst’

Von der Leyen - deze keer wel voorzien van een stoel - zei dat ze zich ‘gekwetst’ en ‘alleen’ voelde na haar publieke vernedering. ,,Het toonde aan dat we nog een lange weg hebben te gaan naar gelijke rechten. Ik ben de eerste vrouwelijke Commissievoorzitter en had verwacht als zodanig te worden behandeld. Dat dit niet is gebeurd, moet te maken hebben met mijn vrouw-zijn. Was het anders geweest als ik een pak en das had gedragen? Bij vorige gelegenheden stonden er wel genoeg stoelen klaar.”



Meteen daarna vroeg ze aandacht voor de miljoenen vrouwen wereldwijd ‘die veel erger meemaken en niet de macht of positie hebben om hun mond open te doen’. Von der Leyen kreeg luid applaus na haar speech. Diverse vrouwelijke parlementsleden bekritiseerden Michel. De Belgische Assita Kanko: ,,De Europese Unie heeft zich voor het karretje van Erdogan laten spannen. Meneer Michel, ik had dit van u niet verwacht.” De Duitse Groene Ska Keller: ,,Als u al toelaat dat een vrouw zo wordt behandeld, dan hoeven vrouwen niet op veel te rekenen.”

Misdaad

Von der Leyen bekritiseerde ook sterk de houding van EU-lidstaten die weigeren de Istanbul-conventie (tegen geweld tegen vrouwen en kinderen) te tekenen of net als Turkije overwegen zich er uit terug te trekken. Zij noemde dat ‘onaanvaardbaar’ en zei alles op alles te zetten om de Unie als geheel te laten tekenen, ‘want geweld tegen vrouwen en kinderen is een misdaad’.

