Ethiopische piloten geschorst nadat ze in slaap vielen en landing vergaten

met Video Feestende Finse premier (36) moet zich verdedigen voor uitgelekte video: ‘Ik heb niets te verbergen’

De Finse premier Sanna Marin heeft zich op een persconferentie moeten verdedigen nadat op sociale media een filmpje uitlekte waarop zij dansend en feestend te zien is. Sommige critici noemen haar gedrag ‘ongepast’. Anderen zien juist menselijk gedrag en vinden dat een premier in haar vrije tijd best een feestje mag bouwen.

18 augustus