Ethiopische ooggetuigen: Toestel maakte voor crash een raar geluid en rookte

Rook en vonken

Een zestal mensen zag rook uit het toestel komen. Een van die getuigen was de boer op wiens veld het toestel crashte. Hij maakte melding van rook en vonken uit het vliegtuig. ,,Het toestel was dicht bij de grond en maakte een draai. Grazende koeien renden in paniek weg'', aldus Malka Galato (47).



Gadisa Benti zag, terwijl de piloot de neus van het toestel nog probeerde op te tillen, hoe vlammen uit de achterkant van het vliegtuig sloegen. Bij neerkomst brak de Boeing in ontelbare stukjes. De grootste delen daarvan zijn een wiel en een gehavende motor. De wrakstukken liggen verspreid over een gebied ter grootte van twee voetbalvelden.



Het is de tweede keer binnen zes maanden dat er een Boeing 737 Max crasht. Op 29 oktober stortte een vliegtuig van Lion Air ook kort na het opstijgen in Jakarta neer in zee. Wereldwijd vliegen er zeker 174 toestellen van dit type. Een aantal landen, waaronder China, Indonesië en Ethiopië zelf, houdt Boeings van het type 737 Max 8 aan de grond tot duidelijk is wat de oorzaak is van de vliegramp.