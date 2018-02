Ethiopië kondigt noodtoestand af na aftreden premier

Belgische politie pakt auto's stelende smurf op

16:26 De politie in België heeft een jongen opgepakt die afgelopen maandagnacht verkleed als smurf drie auto's stal in het Vlaamse Bocholt, net over de grens bij Weert. Ook deed hij twee pogingen tot inbraak. De jongen liet alle drie de voertuigen zwaar beschadigd achter in de buurt.