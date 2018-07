Ethiopië gek van razend populaire premier en 'messias' Abiy

Terwijl de schijnwerpers van het internationale nieuws meestal in andere richtingen zwenken, voltrekt zich een klein wonder in de Hoorn van Afrika. De jonge Ethiopische premier Abiy Ahmed (41) heeft in de eerste 100 dagen van zijn regering een onwaarschijnlijke reeks hervormingen doorgevoerd. Met als voorlopige kroon daarop de normalisering van de betrekkingen met het afgescheiden Eritrea. Decennia van wederzijdse haat, oorlog en vijandigheden lijken plots te zijn beëindigd.

Noem het de Ethiopische lente, maar dan eentje met de turbo erop. De snelheid van de hervormingen is nauwelijks nog bij te houden. Sinds het aantreden van Abiy Ahmed, in april!, heeft hij de staat van beleg beëindigd, zijn tienduizenden (politieke) gevangenen vrijgelaten, is de discussie gestart met naar het buitenland uitgeweken dissidenten, is het verbod op ‘dissidente’ websites ingetrokken, zijn drie als terroristische organisaties verketterde oppositiegroepen gerehabiliteerd, wordt de Ethiopische economie geliberaliseerd en is al grote schoonmaak gehouden in de hoogste rangen van de ambtenarij, de financiële sector, het leger en zelfs de staatspolitie. En als klap op de vuurpijl is nu vrede gesloten met aartsvijand Eritrea. Ethiopië is bereid de zwaar bevochten en bezette grensstad Badme terug te geven aan Eritrea.

Volledig scherm Abiy Ahmed (op de rug gezien) omhelst de vroegere aartsvijand, president Isaias Afwerki van Eritrea. © REUTERS

Jongeren

Abiy Ahmed was vorige week aanwezig bij de opening van de Eritrese ambassade in Addis Abeba. Ook dat werd een feestje. Zijn energieke stijl spreekt jongeren aan vandaar veel vergelijkingen met het begin van Barack Obama en Justin Trudeau. Zeventig procent van de Ethiopische bevolking is onder de dertig en is alleen maar teleurgesteld door de oudere generatie. Er worden lofzangen op hem gemaakt en T-shirts met zijn afbeelding worden verkocht voor het exorbitante bedrag van 300 birr, omgerekend 10 euro. Alleen fans van popsterren geven zoveel uit in het Afrikaanse land dat zucht onder werkloosheid. Een van Abiy’s bijnamen deelt hij met Johan Cruyff: ‘Messias’.

Schrikbewind

Abiy lijkt uit het niets gekomen. Hij is afkomstig uit het westen van Ethiopië en vocht als teenager tegen het schrikbewind van de communistische gruweldictator Mengistu. Daarna studeerde informatica en werd minister met die portefeuille. Zijn ster blijft rijzen. Nu is hij partijleider en premier met grote plannen.

Hoewel er eerder pogingen waren tot hervorming in Ethiopië heeft de nieuwe premier een zeldzame golf optimisme en hoop teweeg gebracht in een lang door oorlog en ellende geteisterde regio van Afrika. De verwachtingen zijn vergelijkbaar met die van de komst van Nelson Mandela naar Zuid-Afrika, aldus commentatoren. Dat hij vriendschappelijk zou poseren naast de 71-jarige Isaias Afwerki, de president van Eritrea, had niemand voor mogelijk gehouden. Een van de langst durende en bloedigste conflicten in Afrika leek zomaar ineens voorbij. “Dit is als de val van de Berlijnse Muur, alleen 100 keer groter”, jubelt een Ethiopiër op Facebook. Vanuit Eritrea komen dezelfde geluiden.

Volledig scherm Aanhangers van de premier vieren feest, vorige maand in Addis Ababa. © AFP

Feest

Abiy geniet brede steun in de bevolking. Hij is ook de eerste premier van de Oromo’s, de grootste etnische groep in het land. Samen met de Amharen vormen zij 60% van de bevolking in Ethiopië. Velen van hen voelen zich al decennia lang gediscrimineerd door machthebbers vooral behoren tot de Tigrinya-groep, (bijna 7% van de bevolking). Ethiopië viert vooralsnog feest, ook omdat de nieuwe leider zijn eigen mensen vooralsnog niet lijkt voor te trekken. In het eerste lijnvlucht tussen beide hoofdsteden zaten passagiers te juichen.



De BBC meldt dat nu de telefoonverbindingen tussen beide landen zijn hersteld, euforische Ethiopiërs en Eritreërs besloten zelfs willekeurige nummers te bellen in beide landen om degene aan de andere kant van de lijn te feliciteren met de nieuwe tijden. De hoop is dat Abiy ook zijn nieuwe vriend, de meedogenloos marxistische Afwerki van Eritrea, tot rede en hervormingen kan bewegen. Elke maand ontvluchten nog steeds 5000 Eritreërs hun land, een deel daarvan zoekt zijn heil in Europa, ongeveer 12.000 van hen kwam naar Nederland. Duitsland huisvest 70.000 Eritreërs. Ethiopië herbergt 170.000 Eritrese vluchtelingen.

Quote Liefde wint altijd. Anderen doden is een nederlaag. Abi Ahmed