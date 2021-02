Escobars ‘coke-nijlpaarden’ planten zich te snel voort: wetenschappers maken de dieren het liefst af

Fonds voor misbruik­slacht­of­fers Epstein opgedroogd, betalingen uitgesteld

5 februari Het fonds voor de slachtoffers voor de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is opgedroogd en stopt tot zeker 25 maart met het uitbetalen van compensaties. Het fonds kan niks uitkeren omdat het geld op de lopende rekening, ook wel bekend als liquide middelen, van de overleden Amerikaanse multimiljonair op is. Inmiddels is uit het fonds al 50 miljoen dollar (41,8 miljoen euro) aan compensaties betaald aan 150 slachtoffers.