Escalatie gasoorlog: Rusland sluit Polen en Bulgarije af vanwege niet betalen in roebels, Eneco blijft gas krijgen

Eneco: Rusland heeft ons niet gedreigd

Rusland heeft Eneco nog niet gedreigd te stoppen met de levering van gas, laat het energiebedrijf weten. Van de Nederlandse energiebedrijven is Eneco de enige met een langetermijncontract voor Russisch gas. Dat loopt via Wingas, een dochterbedrijf van Gazprom. Dat contract stamt al uit 2010 en loopt nog tot 2030.



Eneco gaf eerder al aan te verwachten dat het de gasrekening gewoon in euro’s zou kunnen blijven betalen. Als Rusland betaling in roebels zou eisen zou dat tegen de voorwaarden van het contract in gaan. Datzelfde stelt het Poolse olie-en gasconcern PGNiG overigens. PGNiG weigerde daarom ook eerder al om in roebels te gaan betalen.