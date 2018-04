Ernstig zieke Britse peuter Alfie overleden

Het 23 maanden oude jongetje Alfie Evans is vanochtend vroeg overleden. Het jongetje leed aan een zeldzame degeneratieve hersenaandoening en werd sinds december 2016 verpleegd in het ziekenhuis in Liverpool. Tegen de zin in van zijn ouders werd maandag de apparatuur die het kindje in leven hield uitgezet.