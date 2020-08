Erik (62) laat vrouw en zoon achter na crash bij Maastricht: ‘Aan zijn vliegkunsten lag het niet’

Tientallen vermiste kinderen gevonden bij grote actie in VS: ‘We stoppen nooit met zoeken’

29 augustus In de Amerikaanse staat Georgia zijn de afgelopen twee weken bijna veertig vermiste kinderen teruggevonden. Dat gebeurde in het kader van de grootscheepse Operation Not Forgotten, een initiatief onder leiding van de Amerikaanse federale politie en diverse vermissingsorganisaties. De kinderen zijn tussen de 3 en 17 jaar. De meesten zaten in een zeer kwetsbare positie toen ze in handen kwamen van kwaadwillenden.