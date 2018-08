Erdogan wil Turkse legeroperaties in buurlanden uitbreiden

Deze aankondiging kan de crisis met de VS verergeren. In Noord-Syrië staan door Amerika gesteunde strijders en Turkse troepen tegenover elkaar. Washington steunt daar Koerdische groepen, die grote successen boekten tegen Islamitische Staat. Zij controleren een gebied van honderden kilometers langs de grens. Turkije ziet de eenheden onder leiding van de YPG-groep aan zijn grens echter als een Syrische tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Twee keer is het al het noordwesten van Syrië binnengevallen met pro-Turkse rebellen en veroverde het Koerdisch grondgebied, onder andere in de regio Afrin. Ankara is ook in conflict met de Koerden in Irak. Turkse militairen zijn actief in Noord-Irak, waar de PKK zich terugtrekt. In september vorig jaar stemden de Noord-Iraakse Koerden met overweldigende meerderheid in een referendum voor onafhankelijkheid van de rest van het land. Net als de Iraakse regering in Bagdad verwerpt Turkije een onafhankelijke Koerdische staat.

Predikant

Naast het conflict over legertroepen in Syrië zijn de VS en Turkije ook verwikkeld in een zaak rondom een Amerikaanse predikant die in Turkije huisarrest heeft. Ankara verdenkt Andrew Brunson van terroristische activiteiten. Daarop werd hij vorige maand onder huisarrest geplaatst, nadat hij zo'n anderhalf jaar in detentie had doorgebracht. De VS vinden het huisarrest onvoldoende en eisen dat hij wordt vrijgelaten.



Afgelopen maandag sprak de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton met de Turkse ambassadeur in de VS over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. Het Witte Huis zei dat dit overleg plaats had op verzoek van de Turkse ambassadeur Serdar Kilic. Woensdag besloot een rechtbank in Turkije dat het huisarrest van de Amerikaanse predikant in Turkije niet wordt opgeheven. Ook is gisteren in hoger beroep de vrijlating van de dominee afgewezen.