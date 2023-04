Erdogan annuleert campagneactiviteiten om gezondheid

Hij voelde zich misselijk, het zou om een buikgriep gaan. ‘Vandaag zal ik op advies van mijn artsen thuis rusten’, twitterde Erdogan woensdag. Ook donderdag hervat hij de campagne nog niet, wel volgt hij per video een ceremonie in een kerncentrale.

Op 14 mei worden in Turkije presidents- en parlementsverkiezingen gehouden. Erdogan wordt uitgedaagd door een verband van zes oppositiepartijen. Zij hebben Kemal Kilicdaroglu gekozen als presidentskandidaat . Door gezamenlijk op te treden hopen ze op 14 mei meer kans te maken om zittend president Recep Tayyip Erdogan te verslaan. Deze 74-jarige leider van de Republikeinse Volkspartij (CHP) is volgens peilingen zeker niet kansloos.

De verkiezingen van mei beloven een van de grootste uitdagingen te worden voor president Erdogan in de twintig jaar dat hij aan de macht is. Hij is al president sinds 2014. Van 2003 tot 2014 was Erdogan premier van het land.