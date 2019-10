Er nadert (g)een brexit-akkoord

Dus wat heeft Johnson nu bedacht? Omdat Varadkar zo blij was, denken ze in Noord-Ierland dat hij belangrijke concessies heeft gedaan. Bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, over grenscontroles, in welke vorm dan ook, tussen het ene deel van het VK (Noord-Ierland) en het andere (de rest). Zou Johnson inderdaad zijn eigen rode lijn zijn overgestoken? Dat is in elk geval onaanvaardbaar voor de Ierse DUP, die Johnson nodig heeft voor zijn meerderheid in het parlement.



Volgens een andere Brusselse ingewijde is inmiddels een politiek akkoord ophanden. Er wordt nu met name gekeken of het juridisch en grondwettelijk in orde is, en praktisch uitvoerbaar. ,,Het hele idee is: geen grenzen. Maar de regels van de interne markt moeten wel overeind blijven.” Het ziet er nu voorzichtig naar uit dat het meest heikele probleem van de brexit, zijnde de grenscontroles op het Ierse eiland, nu over de schutting van datzelfde Ierse eiland worden gegooid.



Johnson heeft zijn positie vergeleken met de beklimming van de Mount Everest. Hij sprak met vooraanstaande Conservatieve partijgenoten en zei dat hij nu op de ‘Hillary Step’ is en ‘er erg veel mist is’. De Hillary Step was een erg lastige en hoge passage vlak onder de top van de 8850 meter hoge berg. Maar hij heeft volgens zijn gesprekspartners ook gezegd dat ‘de top in zicht is’ en een brexitdeal bereikbaar. De Hillary Step is overigens in 2017 afgebrokkeld en bestaat niet meer.