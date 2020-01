Epstein-slachtoffers woest op prins Andrew: Doe het juiste en werk mee met onderzoek

De Amerikaanse advocate Bloom, die vijf vrouwen vertegenwoordigt in de rechtszaak tegen Epstein, doet haar oproep nadat openbaar aanklager Geoffrey Berman gisteravond zei dat prins Andrew niet antwoordt en nog geen enkele medewerking heeft verleend aan de FBI. ,,Ik ben blij dat de aanklager probeert prins Andrew publiekelijk aan de schandpaal te nagelen”, zegt ze tegen BBC Newsnight.



,,De vijf Epstein-slachtoffers die ik vertegenwoordig zijn woest en teleurgesteld over het gedrag van de prins”, zegt Bloom. ,,Als prins Andrew echt niets verkeerd heeft gedaan, moet hij de FBI spreken op een tijdstip dat hem uitkomt en zeggen wat hij weet. Misschien kan hij zo helpen andere mensen voor de rechter te krijgen.”

Buckingham Palace zegt in een reactie dat Andrews juridische team bezig is met de zaak. Het paleis zal verder geen commentaar geven.

De prins ligt al jaren onder vuur door zijn langdurige vriendschap met de steenrijke Epstein, die inmiddels is overleden. Eerder werd de miljardair in Florida tot een gevangenisstraf veroordeeld wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Hij werd afgelopen zomer opnieuw door justitie vervolgd, ditmaal in New York wegens zwaardere aanklachten over een pedofiel seksnetwerk dat hij zou runnen. Hij pleegde in augustus in een zwaar bewaakte gevangenis in Manhattan zelfmoord.

‘Onacceptabel’

Steradvocate Gloria Allred, die net als haar dochter Bloom een aantal slachtoffers bijstaat, heeft een brief gestuurd naar het huis van Andrew met het dringende verzoek om mee te werken aan het onderzoek. Ze heeft daar geen reactie op gekregen. ,,Geen antwoord is hetzelfde als nul medewerking verlenen. Dit is belachelijk, onacceptabel”, zegt ze op BBC Radio 4. ,,De prins heeft de morele verplichting om met de onderzoekers te praten, want dat is wat hij heeft beloofd om te doen.”

In november gaf de hertog een verbijsterend interview waarin hij beloofde te zullen meewerken aan het onderzoek en zelfs bereid zei te zijn om onder ede te getuigen. Hij zei in het vraaggesprek onder meer dat hij geen spijt had van zijn vriendschap met de veroordeelde pedofiel Epstein. Hij heeft veel geleerd van Epsteins zakelijke expertise, logeerde regelmatig bij hem – ook als hij er zelf niet was – ‘omdat dat goed uitkwam’ en hij wilde de vriendschap niet verbreken toen Epstein in opspraak was gekomen ‘omdat hij daarvoor te beleefd was’.

Gedwongen seks

Epstein zou minderjarige vrouwen opdracht hebben gegeven om seks te hebben met machtige mannen uit de kring rond hem, onder wie de prins. Een van de slachtoffers, Virginia Giuffre, wees Andrew in de rechtbank in 2014 al aan als misbruiker. Het misbruik zou onder meer in 2001 hebben plaatsgevonden. De toen 17-jarige Virginia zou 15.000 dollar hebben gekregen van Epstein nadat zij seks had gehad met prins Andrew. Giuffre, inmiddels 36 en moeder van drie kinderen, zegt dat ze als minderjarige drie keer gedwongen seks had met de prins.

Het interview leidde ertoe dat hij zijn koninklijke taken voor onbepaalde tijd heeft moeten neerleggen. Andrew werd sindsdien zorgvuldig buiten de schijnwerpers gehouden. Op 19 januari van dit jaar vergezelde de middelste zoon van koningin Elizabeth zijn moeder naar de kerk, wat lijkt op het begin van een terugkeer in het openbaar.