Entourage Donald Trump steeds weer geplaagd door coronavirus

De laatste op de lijst is de inmiddels in het Georgetown University Medical Center in Washington opgenomen Rudi Giuliani (76). Trump tweette zondag dat zijn persoonlijke advocaat ‘die onvermoeibaar heeft gewerkt aan het blootleggen van de (verreweg!) meest corrupte verkiezingen, positief was getest op het ‘China Virus’. Zo heel gek was dat niet. De ex-burgemeester van New York reisde de afgelopen weken stad en land af voor persconferenties, interviews en (verloren) rechtszaken om Trumps nog steeds onbewezen bewering te onderbouwen dat er massaal zou zijn gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen.