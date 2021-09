Enorme politie-inzet in Parijs bij start megaproces Bataclan

Ook oud-president François Hollande woont de zaak bij. Hij was tijdens de aanslag in 2015 president en noemt het zijn plicht te getuigen in deze zaak, zo liet hij in een interview met RTBF weten: ,,Ik geloof dat het aan mij is om op deze zaken terug te komen, om aan te tonen dat we adequaat hebben gereageerd, maar ook om erop te wijzen dat we niet in staat waren om degenen die ons hebben aangevallen te identificeren.”



Daarbij wijst hij overigens ook naar België, aangezien een deel van de aanslagplegers daarvandaan komt. Waaronder de enige aanslagpleger die nog leeft en berecht gaat worden: Salah Abdeslam. Hollande geeft aan dat na een aanslag altijd de vraag wordt gesteld of het voorkomen had kunnen worden? ,,Vele aanslagen zijn verijdeld, maar deze niet. Waar hebben de Belgische autoriteiten steken laten vallen? En waar zijn onze geheime diensten tekortgekomen?”



Tijdens het proces zullen zo’n 70 Belgische getuigen verhoord worden: familie van de daders, maar ook een Belgische onderzoeksrechter en Belgische rechercheurs.