Enorme gasexplosie verwoest pand in centrum van Madrid, minstens twee doden

De explosie heeft veel schade aangericht. Via sociale media circuleren beelden van de ravage. Te zien is hoe meerdere woonlagen weggevaagd zijn. Het puin ligt tot ver in de omtrek.



De explosie vond plaats aan Calle de Toledo (vlakbij de Puerta de Alcalá). Reddingsteams zijn ter plaatse. Omwonenden, waaronder inwoners van een naastgelegen verpleeghuis, worden geëvacueerd. Het ingestorte gebouw was een religieus complex, dat onderdak bood aan een opleiding voor priesters en maaltijden verzorg voor daklozen, vertelt een buurman aan persbureau Reuters. Het pand ligt vlakbij een school.



Getuigen omschrijven de explosie als ‘extreem luid'. ,,We wisten niet waar het geluid vandaan kwam. We dachten allemaal dat het bij de school vandaan kwam. We gingen de trap op naar de top van ons gebouw en we konden de structuur van het gebouw en veel grijze rook zien,” zegt Leire Reparaz, die in de buurt woont.