Enorm ijsberenleger verrast toeristen

De beren moeten maar zien hoe ze zich al die tijd in leven houden. ,,Het zijn de grootste roofdieren op aarde maar zodra ze van het ijs af zijn, blijken het waardeloze jagers,'' zegt Gert Polet, ijsbeer-expert bij het Wereldnatuurfonds (WNF). ,,Ze vasten liever aan land dan dat ze op zoek gaan naar eten. Want daarbij raken ze snel oververhit.''



Hooguit lopen de ijsberen zich warm bij het zien van een overleden muskusos of rendier. Of ze vreten wat van het zeewier langs het strand. ,,Het levert allemaal niet de essentiële voedingsstoffen die ze wel binnenkrijgen als ze zeehonden eten'', zegt Polet.



De natuurbeschermingsorganisatie IUCN schat dat in het Noordpoolgebied minimaal 26.000 beren leven. Dat aantal is al jaren stabiel. ,,De vraag is nu wanneer de negatieve effecten van het uitblijven van zee-ijs zichtbaar gaan worden,'' zegt Polet. ,,Op het land is de concurrentie tussen de dieren groot. Een groep ijsberen zal uiteindelijk het loodje leggen.''