Engeland in de ban van geruchtmakende moord op ‘naïeve’ schooljongen (15)

Volgens Britse media, die met nabestaanden van het slachtoffer spraken, is de familie van Rodda volledig in shock. De jongen zou Mason ‘vijf of zes keer’ hebben ontmoet. ,,Alex was een lieve, zorgzame, loyale en vooral naïeve jongen”, aldus de ontroostbare familie van de overleden scholier. ,,Hij hield van het leven en maakte overal waar hij kwam vrienden. Hij zal erg worden gemist.’’



Bekenden van de gearresteerde Mason, die officieel wordt verdacht van verboden wapenbezit en moord, zeggen niet te begrijpen dat hij iets met de moord te maken zou hebben. ,,Zijn familie is fijn en Matthew ook. Hij gaat graag vissen met zijn vader. Zijn familie komt altijd in de kerk en Matthew gaat ook’’, zegt een vriend van de familie in The Sun.



De jongens zouden, zo stelt tabloid Mirror, een prille vriendschap hebben gehad. Op welke manier ze met elkaar omgingen, moet nog uit onderzoek blijken. De politie heeft, lopende het onderzoek, nog geen nadere details prijsgegeven. Opvallend is wel dat Alex Rodda een lichaam met vrouwelijke vormen leek te ambiëren. Op Instagramfoto's van hem is te zien dat hij zijn voor een man vrij brede heupen en al of niet echte borsten graag in beeld bracht. Matthew Mason zit momenteel in de cel. Later vandaag zal hij door justitie uitgebreid aan de tand worden gevoeld.