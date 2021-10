Endemol beschuldigd van seksisme Franse missverkiezing

Voormalig VS-minister van Buitenland­se Zaken en oud-generaal Colin Powell (84) overleden

15:28 Voormalig diplomaat en oud-generaal Colin Powell is vandaag op 84-jarige leeftijd overleden. Volgens Powells familie is hij aan de gevolgen van Covid-19 overleden. Powell was van 2001 tot 2005, onder president George W. Bush, minister van Buitenlandse Zaken van de VS.