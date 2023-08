En opnieuw was het raak in Moskou: ‘Russen kunnen nog veel meer drone-aanvallen verwachten’

Australiër aange­klaagd voor misbruik van 91 kinderen

Een Australiër die jarenlang in de kinderopvang werkte, is aangeklaagd voor ruim 1600 gevallen van seksueel misbruik. De 45-jarige man zou zich aan 91 jonge meisjes hebben vergrepen in wat de Australische politie dinsdag een van de verschrikkelijkste kindermisbruikzaken ooit in het land noemt.