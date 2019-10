En nu is het afgelopen met die steps!

De laatste stepdode gaf de doorslag voor de Fransen. In Bordeaux verongelukte afgelopen week een man van 25, toen hij werd aangereden door een auto. Een jonge vrouw raakte ernstig gewond. Het is een van de vele honderden incidenten van de laatste tijd (inclusief zeker vijf dodelijke).

De maat is vol

Voor minister Jean-Baptiste Djebarri van Vervoer is de maat vol. Hoe populair de steps ook zijn (alleen al in Parijs rijden er 20.000 rond), ze krijgen nu een hele reeks regels waaraan ze moeten voldoen. De bedoeling is dat ze verantwoordelijk gebruikt worden, aldus de minister, en niet langer voetgangers de stuipen op het lijf jagen.

Voortaan mogen steps alleen nog maar op de stoep in bepaalde gebieden. Ook mag er maar één persoon op de step (en geen twee of drie), gebruik van mobieltjes en oortjes is verboden en de maximumsnelheid is vanaf 1 juli komend jaar 25 kilometer per uur. Sommige steps halen nu de 50 kilometer per uur. Hardnekkige overtreders kunnen nu een boete krijgen van 135 euro en als ze te hard rijden kan deze zelfs oplopen tot 1.500 euro.

Alcoholtest

In België, waar deelsteps ook zeer populair zijn, is inmiddels ook al een dode gevallen. Een arts van het Sint-Pieters Ziekenhuis in de volksbuurt Marollen ontwaarde een zorgelijke trend. Bijna een jaar turven leverde 70 ongelukken op, waarvan 55 procent plaatsvond na 20.00 uur. En bij een derde daarvan was er alcohol in het spel. ,,En als je dan op kleine wieltjes 25 kilometer per uur rijdt, is een ongeluk snel gebeurd”, zegt dokter Pierre Youatou Towo tegen de nieuwssite Bruzz.

Hij pleit voor drie dingen: een helmplicht, een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur en een alcoholtest voor steppers. ,,Mensen gaan uit en denken ‘Ik neem de auto, de motor of de fiets niet, want ik ga iets drinken’. Maar ze kiezen dan uitgerekend de elektrische step, een voertuig dat veel gevaarlijker is.” Volgens Youatou Towo is er bij 90 procent van de ongevallen geen andere weggebruiker in het spel. Ook komt een derde van de slachtoffers binnen met hoofdletsel en 10 procent met een schedeltrauma.

Niet meer slalommen

Het gewest Brussel heeft inmiddels ook genoeg van alle steps die lukraak worden achtergelaten. Zo is het verboden om het ding te dumpen op de Grote Markt en bij het centraal station. Nu moeten er voor het eind van het jaar speciale dropzones zijn ingericht. ,,Het moet afgelopen zijn met het slalommen tussen slordig geparkeerde steps op de stoep”, klinkt het vanuit het ministerie van Mobiliteit.