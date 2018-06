'En de winnaar is... Kim Jong-un', zegt de Koreakenner

Alle decorum en symboliek ten spijt, als twee aartsvijanden elkaar voor het eerst complimenten geven, gaat het uiteindelijk om de harde knikkers. Ook in Singapore, na het gesprek van Donald Trump met Kim Jong-un maken de slotverklaring en de toelichting daarop duidelijk of het alle moeite waard is. Remco Breuker, professor Korean Studies in Leiden (45), maakt de eerste balans op.

1.DE SLOTVERKLARING

,,Een anticlimax. Een soufflé die wel erg snel is ingezakt.'' Breuker heeft er geen andere woorden voor. ,,Het is goed dat er gepraat is, dat er geen oorlog meer in de lucht hangt. Daarover ben ik positief. Maar de slottekst is slechts de bevestiging van de handdruk. Als je hem leest, zie je het knip- en plakwerk. Nergens wordt het concreet, het blijft bij algemeenheden over ontwapening en de noodzaak van vrede. De tekst zou op een missverkiezing kunnen zijn uitgesproken.'' Breuker is teleurgesteld in Trump. ,,Hij presenteert zich graag als dealmaker, maar ik zie geen deal'', aldus de Korea-kenner. ,,Dit is geen begin van onderhandelen. Kim heeft nog niets concreets toegezegd.''

2. 'EN DE WINNAAR IS...?'

,,Dat is Kim Jong-un. Overduidelijk. Mooier dan dit had hij niet kunnen dromen. Hij is onthaald als de gelijke van de Amerikaanse president'', aldus Breuker. ,,Zonder er iets voor te doen, heeft hij ook al de eerste concessies binnen. Na afloop maakt Trump - zonder overleg met bondgenoot Zuid-Korea - meteen een einde aan de militaire oefeningen op en rond het schiereiland. Hij nodigt Kim bovendien uit voor een bezoek aan het Witte Huis. Tel uit je winst.''

Kim is nu volgens Breuker het levende bewijs van een verkeerde boodschap: een kleine, gemarginaliseerde staat heeft eigen kernwapens nodig om voor vol te worden aangezien en de VS aan tafel te krijgen. ,,Kim Jong-un bepaalde het tempo en blijft dat doen. Pas als hij die wapens bezat, wilde hij onderhandelen.'' Met elke Amerikaanse president die er dan zou zitten. De naam was niet belangrijk. Het had ook president Clinton, Clooney of Pipo kunnen zijn. ,,Tegenover Trump geeft hij ook niets zomaar weg. Kim houdt de kaarten aan de borst.''

3. WAT BETEKENT DIT VOOR DE (NOORD-)KOREANEN?

,,Het gevaar van een oorlog is verdwenen. Dat geeft mensen hoop'', zegt Breuker. Hoop op vrede, op een begin van hereniging van het begin jaren 50 verscheurde Koreaanse schiereiland. ,,Maar vooral de Noord-Koreanen zullen er nog weinig van merken. Integendeel. Het regime van Kim zit met Trumps schouderklop nu nog vaster in het zadel. De repressie zal toenemen'', aldus Breuker. Daarom ook vindt hij het een absoluut gemiste kans dat de mensenrechten niet in de slottekst staan.