Emotionele herdenking George Floyd: ‘Haal jullie knie van onze nekken!’

Familie en vrienden van Floyd, beroemdheden uit Hollywood, muzikanten, politici en mensenrechtenactivisten verzamelden zich rond de gouden kist van Floyd in een kapel van de North Central University in Minneapolis.

,,Het verhaal van George Floyd is het verhaal van zwarte mensen in de Verenigde Staten. Want al sinds 401 jaar is de reden dat we nooit hebben kunnen zijn wie we wilden zijn en waarvan we droomden te zijn, dat jullie je knie op onze nek hielden’’, sprak de prominente activist dominee Al Sharpton in een felle toespraak.

Volledig scherm Dominee Al Sharpton tijdens zijn toespraak in de kapel van de North Central University. © Getty Images

,,We zullen niet stoppen’’, zei Sharpton over de protesten die na de dood van Floyd in de VS en wereldwijd zijn ontstaan. ,,We zullen doorgaan totdat we het hele systeem van rechtvaardigheid hebben veranderd. De tijd van jullie niet verantwoordelijk houden is voorbij! Jullie tijd van excuses maken is voorbij! De tijd dat jullie proberen het uit te stellen is voorbij! De tijd van holle woorden en lege beloften is voorbij!’’

,,Wat er met Floyd gebeurd is, gebeurt elke dag in dit land, in onderwijs, gezondheidszorg, overal in de Amerikaanse maatschappij. Het is tijd om in Georges naam op te staan en te zeggen: haal jullie knie van onze nekken’’, aldus Sharpton.

‘Big George’

Behalve de nabestaanden en familie van Floyd waren ook gouverneur Tim Walz van Minnesota, senator Amy Klobuchar, burgemeester Jacob Frey, dominee Jesse Jackson, politici en mensenrechtenactivisten aanwezig bij de plechtigheid, die ook werd uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Ook waren rappers T.I. en Ludacris, acteurs Tyrese Gibson, Kevin Hart, actrices Marsai Martin en Tiffany Haddish en filmproducent Will Packer bij de dienst.

,,Al deze mensen zijn gekomen voor mijn broer. Het is waanzinnig dat hij zoveel harten heeft geraakt’’, zei Floyds broer Philonise. Hij vertelde liefdevol over hoe de twee als kind, opgroeiend in een arm gezin, samen speelden, broodjes banaan met mayonaise aten en hun kleren wasten in de gootsteen, om ze daarna te drogen in de oven.

Philonise droeg een badge met de tekst ‘I can’t breathe’, de woorden die George sprak terwijl de agent zijn adem steeds verder afkneep. ,,Iedereen wil rechtvaardigheid. We willen rechtvaardigheid voor George. En die zal hij krijgen’’, beloofde Philonise aan ‘Big George’, zoals zijn broer vanwege zijn grote gestalte werd genoemd.

De dienst eindigde met 8 minuten en 46 seconden stilte, de tijd die agent Chauvin Floyd met een knie in de nek tegen de grond gedrukt hield.

Komend weekeinde wordt nog een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd in Raeford in North Carolina, in de buurt waar George Floyd werd geboren. Dinsdag wordt hij begraven in zijn voormalige woonplaats Houston.

De Amerikaanse president Donald Trump zal bij geen van die bijeenkomsten aanwezig zijn, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van twee ingewijden. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft volgens de advocaat van de familie van Floyd toestemming gevraagd en gekregen om de begrafenis bij te wonen. Zelf heeft de voormalig vicepresident nog niet bevestigd dat hij aanwezig zal zijn.

Trump aangeklaagd

De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) gaat Trump en justitieminister William Barr aanklagen voor de ontruiming van een park in Washington DC maandag waar toen een demonstratie plaatsvond.

Volgens de ACLU zijn de grondrechten van actievoerders geschonden toen het gebied door de veiligheidsdiensten werd leeg geveegd. De organisatie spant de rechtszaak aan met demonstranten die deelnemen aan de protesten tegen politiegeweld en racisme in de VS.

Het Lafayette Square werd maandag ontruimd zodat president Trump na een toespraak naar een kerk in de buurt kon lopen om daar een bijbel in de lucht te houden. Zelf zei Trump dat hij niet de opdracht gegeven heeft voor de actie. ,,Ik heb niet gezegd dat ze weg moesten’’, zei Trump over de demonstranten. Ook zei de president dat de politie geen traangas gebruikte, maar volgens demonstranten en journalisten was dat wel degelijk het geval.

Volledig scherm Broer Philonise Floyd en nicht Shareeduh Tate halen herinneringen op aan George. © AP